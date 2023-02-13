Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 247 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı Güncel Haberler Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğunu duyurdu. Bakanlık, Twitter hesabından, deprem bölgelerine yurt dışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı. Paylaşımda, 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi. Sahada 9 bin 247 yabancı personelin bulunduğu vurgulanan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 5, gelecek yabancı personel sayısının ise 860 olduğu aktarıldı. Kaynak: AA / Güncel Dışişleri Bakanlığı Kahramanmaraş Twitter Güncel Haberler

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