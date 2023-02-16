Dışişleri Bakanlığı, 5 bin 654 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı Güncel Haberler Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, 5 bin 654 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, 5 bin 654 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurdu. Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışından deprem bölgelerine gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi. Paylaşımda, 101 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 66 ülkenin gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi. Sahada 5 bin 654 yabancı personelin bulunduğu aktarılan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 2, gelecek yabancı personel sayısının ise 455 olduğu ifade edildi. Kaynak: AA / Güncel Dışişleri Bakanlığı Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanlığı, 5 bin 654 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.