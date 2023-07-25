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Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Serim-Flake görüşmesinde, Devlet Başkanları düzeyinde ikili ilişkilerde açılan yeni sayfa ve yeni vizyon çerçevesinde ortak gündem konularının ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

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