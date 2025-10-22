Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze Ateşkesini Görüşmek İçin İsrail'e Gidiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Gazze'de varılan ateşkesi görüşmek için İsrail'e gideceği bildirildi.

İsrail basında çıkan haberde, Rubio'nun 2 günlük ziyaret kapsamında yarın İsrail'e gideceği belirtildi.

Rubio'nun ziyaretinin ana gündemini Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını oluşturduğu ifade edildi.

Haberde, Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Jared Kushner'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Vance'nın da Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi için bu hafta İsrail'i ziyaret ettiğine işaret edildi.

İsrail'in pazar günü gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırıları, 10 Ekim'de varılan ateşkesin bozulacağı endişesini doğurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, saldırıların yanında Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini de askıya almıştı.

Bundan kısa süre sonra Netanyahu yönetimi geri adım atıp saldırıları sonlandırarak ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların da girişine izin verileceği belirtilmişti.

İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD baskısıyla ateşkesi tehlikeye atan saldırıları durdurduğunu ve insani yardım girişine getirdiği yasağı kaldırdığını yazmıştı.