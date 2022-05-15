Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, &quot;Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik&quot; dedi. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik" dedi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title