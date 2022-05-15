Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik" dedi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik" dedi.
İhlas Haber Ajansı / Güncel