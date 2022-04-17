Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havalimanında karşılanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çocuklarla fotoğraf çektirmesi Çavuşoğlu'nun Sinop Valliğini ziyaret etmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SİNOP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti.

SİNOP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havalimanında karşılanması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çocuklarla fotoğraf çektirmesi

Çavuşoğlu'nun Sinop Valliğini ziyaret etmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SİNOP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop, Güncel, Haberler

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