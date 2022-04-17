Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havalimanında karşılanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çocuklarla fotoğraf çektirmesi Çavuşoğlu'nun Sinop Valliğini ziyaret etmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SİNOP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti.
SİNOP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havalimanında karşılanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çocuklarla fotoğraf çektirmesi
Çavuşoğlu'nun Sinop Valliğini ziyaret etmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SİNOP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti.