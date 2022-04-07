Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye'de yine misafir etmek istediğimizi söyledik"...
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye'de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye'de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.