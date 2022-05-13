Çavuşoğlu - Apala ortak basın toplantısı (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanlarınca düzenlenen saldırıya ilişkin, "Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce tutuklanması, ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapması gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa'da PKK sempatizanlarının Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yönelik saldırısına ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Son zamanlarda bir taraftan İslam karşıtlığı içeren saldırılar özellikle ramazan ayında Avrupa'da, Batı'da arttı. Diğer taraftan PKK destekçilerinin de değişik Avrupa ülkelerinde saldırılarının arttığını görüyoruz." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Basel kentinde, terör örgütü PKK yandaşlarının "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ni hedef alan saldırısını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Önceki gece Paris Başkonsolosluğumuza 4 kişilik bir grubun patlayıcı maddelerle saldırısı oldu. Konsolosluk binamızın camında çatlak, duvarında da hasar var. Misyonların korunmasının sorumluluğu Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülkededir. Dolayısıyla Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce tutuklanması, ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapması gerekiyor. Bu anlamda (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un danışmanı da Büyükelçimizi aradı. Paris Belediye Başkanı, bir dayanışma mesajı yayımladı."

Bunları önemsediklerini ancak somut adımları da görmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle bu tür saldırıların tekrarlanmaması için geçmişte olduğu gibi PKK iltisaklı kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Mal varlıklarının dondurulması ve PKK'ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda geçmişte Fransa'nın bazı adımları oldu ama yetersiz olduğunu da görüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Fransa ile gerekli temaslarda bulunduklarını da aktararak "Fransa'nın Ankara Maslahatgüzarını, Büyükelçi şu anda Ankara'da olmadığı için, arkadaşlarımız Bakanlığımıza davet ettiler ve kendilerinden beklentilerimizi açıkça söylediler. Böyle bir saldırının tekrar etmemesi için gerekli önlemleri almaları gerektiğini de hatırlattık." ifadesini kullandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilişkiler

Apala'nın ziyaretinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın imzalandığını belirten Çavuşoğlu, bu anlaşmayla TMV'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hukuki bir statüye kavuşacağını, iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşmasının da imzalanacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, ilişkilerin artarak devam ettiğinin altını çizerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaretiyle ilişkilerimize yeni ivme kazandırdık ve ilişkilerimizi stratejik seviyeye yükseltme kararı aldık. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Mekanizması'nın kurulması için taslağı hazırlayıp kendilerine ilettik." dedi.

Mevkidaşıyla ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini ve daha önceki temaslarda ele alınan konularda mesafe katedildiğini gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Sonuç odaklı çalışmaya devam edeceğiz. İlişkilerimizi her alanda ilerletmek istiyoruz. Kararlılığımız var. Buna ekonomi, ticaret, yatırımların artırılması, savunma ve güvenlik, eğitim, kültür, gençlik ve spor hatta sağlık gibi konular da dahil." diye konuştu.

Çavuşoğlu, terörle mücadelenin her iki ülke için de önemli olduğunu söyleyerek "İlişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirirken özellikle terörle mücadele gibi konularda hem tecrübe paylaşımı hem de eğitim desteği dahil her türlü desteği vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülkenin büyük bir ekonomik potansiyel taşıdığını belirten Çavuşoğlu, potansiyelin gerisindeki ekonomik ilişkilerin artırılması gerektiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, Türk iş insanlarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ilgisinin arttığını, iki ülke arasında karma ekonomik toplantının ikincisinin de düzenleneceğini belirtti.

Mevkidaşıyla bölgesel konuları da ele aldıklarına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'nın istikrarına ve güvenliğine çok önem verdiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Afrika'daki misyon sayısını artırdığını belirterek "Gine Bissau'da büyükelçilik açarak (Afrika'da) 44 büyükelçiliğe, temsilciliğe ulaşmış olacağız." dedi.

Türkiye'nin TİKA, TMV, AFAD, THY ve diğer kurumlarıyla Afrika'ya desteğini sürdüreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu vesileyle FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Bugün yapılan ziyaret, ilişkilerimize katkı sağlayacaktır buna inanıyorum. Bugün aldığımız kararları birlikte takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bir heyeti Türkiye'de ağırlamak istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Ayrıca Milli Savunma Bakanımız, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı'nı davet etti, haziran ortası için bazı tarih önerilerinde bulunduk. Bu ziyareti bekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti İç İşleri Bakanı'nı ve Bakanlıktan bir ekibi de Türkiye'ye beklediklerini aktararak "Terörle mücadele için havadan takip ve mücadele için İHA, SİHA dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılama konusunda da gereken desteği vereceğimizi söyledik." ifadesini kullandı.

AA / Güncel