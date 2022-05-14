Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, &quot;NATO müttefiki olacak ülkeler... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "NATO müttefiki olacak ülkeler...

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "NATO müttefiki olacak ülkeler PKK/YPG terör örgütlerine destek vermemeli" dedi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "NATO müttefiki olacak ülkeler PKK/YPG terör örgütlerine destek vermemeli" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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