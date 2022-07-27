Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu'yu karşılaması Bakanların tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu'yu karşılaması Bakanların tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü. Güncel AA / Çağrı Korucu Mevlüt Çavuşoğlu Moldova Güncel Haberler

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