Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu'yu karşılaması Bakanların tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu'yu karşılaması
Bakanların tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü.
AA / Çağrı Korucu - Güncel