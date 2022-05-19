Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amerika'da Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı Türkevi binasında Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amerika'da Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı Türkevi binasında Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü.
AA / Güncel