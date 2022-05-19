Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amerika'da Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı Türkevi binasında Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü.

AA / Güncel