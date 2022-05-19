Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amerika'da Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı Türkevi binasında Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amerika'da Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı Türkevi binasında Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü.

AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Kenya, Güncel, Haberler

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