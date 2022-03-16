Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
AA - Fuat Kabakcı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Fuat Kabakcı - Güncel