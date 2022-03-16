Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü. - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

AA - Fuat Kabakcı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

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