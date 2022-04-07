Bakan Çavuşoğlu "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu 'Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi""Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi"

"Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Haberler

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