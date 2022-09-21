Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Anna Baerbock ile Görüştü Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock ile görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77.Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştüğünü sosyal medya hesabından paylaştı. Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle: "Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock ile vize hususlarını, Ege sorunlarını ve Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik." Kaynak: ANKA / Güncel Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu New York Almanya Güncel Haberler

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