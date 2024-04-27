Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile Londra'da görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan, Fidan ile Yerapetritis'in görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Sayın Yunanistan Başbakanı'nın (Kiryakos Miçotakis) önümüzdeki dönemde Ankara'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı."

???????

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Londra Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title