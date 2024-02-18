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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler, imzalanan anlaşmaların takibi ve Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyareti ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Fidan ve Yerapetritis, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular arasında ikili ve bölgesel ilişkiler olduğunu belirten Keçeli, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibinin, yaklaşan siyasi diyaloğun, pozitif gündemin ve Güven Artıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımların da konuşulduğunu kaydetti.

Keçeli, görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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