Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, WFP İcra Direktörü Cindy McCain ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'i Türkevi'nde kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile WFP İcra Direktörü Cindy McCain, küresel gıda güvensizliğiyle mücadelede işbirliğini için BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede, jeostratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı sayesinde ülkemizin, WFP'nin bölge genelinde ve ötesinde gıda yardımlarının artırılmasına imkan tanıyan küresel çabalarda oynadığı hayati rol vurgulanmıştır. Türkiye, buğday tedarikinin yanı sıra depolama ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynak tahsisi dahil olmak üzere, WFP operasyonlarına yönelik yeni mali ve ayni katkılarını açıklamıştır.

Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için stratejik bir stok merkezi ve lojistik üs olarak konumlandırmaya yönelik daha sistematik ve genişletilmiş bir ortaklık kurulması hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, başta Gazze olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Görüşmede dile getirilen ortak taahhüt, Türkiye ile BM sistemi arasındaki işbirliğinin ilerletilmesinde önemli bir mihenk taşı olarak kayda geçmiştir."