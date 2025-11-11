Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti sırasında Washington'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi ve diplomatik temaslarını sürdürdü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington ziyareti kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel