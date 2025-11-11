Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington'da ABDli Yetkililerle Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek Türkiye, ABD ve Suriye arasındaki işbirliklerini değerlendirdi. Görüşmelerde Suriye'deki durum, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı da ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-ABD-Suriye üçlü toplantısına katılan Fidan, ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da çeşitli temaslarda bulundu.

Fidan, Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Fidan ayrıca, Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katılımıyla yapılan Türkiye-ABD-Suriye üçlü toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Washington ziyaretiyle aynı zamana denk gelen ziyareti kapsamında, ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmesinin bir kısmına, Trump'ın davetine icabetle, katıldı. Fidan görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye dair görüşlerini paylaştı ve Suriye'de Türkiye ile ABD arasında işbirliği alanları değerlendirildi.

Suriye'deki durum, Filistin meselesi, Rusya- Ukrayna savaşı ile İran nükleer meselesi ele alındı

Bakanlık yetkilisi, görüşmelere dair şu bilgileri paylaştı:

"Bakan Fidan'ın, Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bir noktada katılım sağladığı toplantıda, Suriye'deki sorun alanları ile Sezar Yasası'yla ilgili gelişmeler gözden geçirildi. Bunun ardından Bakan Fidan, Özel Temsilciler Witkoff ve Barrack'la yaptığı toplantılarda, Suriye'deki durum, Filistin meselesi, Rusya- Ukrayna savaşı ile İran nükleer meselesini etraflıca ele aldı."

Yetkili, Türkiye-ABD-Suriye üçlü toplantısına ilişkin ise "Mayıs ayında Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında ilki tertiplenen bu toplantıda, Suriye sahasındaki gelişmeler ve üç ülke arasındaki işbirliği imkanları ele alındı" dedi.

Tommy Pigott: ABD ve Türk tarafı Gazze'de kalıcı bir ateşkese yönelik  çabalara desteklerini yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Fidan-Rubio görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. ABD ve Türk tarafı, İsrailli rehinelerin geri dönmesi ve Gazze'de kalıcı bir ateşkese yönelik  çabalara desteklerini yineledi. ABD ayrıca, Ukrayna'da devam eden savaşı sona erdirmek için Başkan Trump'ın tüm NATO müttefiklerine Rus enerjisi alımını durdurma çağrısını yineledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.