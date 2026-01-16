Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiyalı ve Litvanyalı Mevkidaşlarıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile ayrı ayrı görüştü.
