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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da bir araya geldi ve görüşmeye başladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesi başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde öğlen saatlerinde görüşmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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