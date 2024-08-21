Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Öncü Keçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşme talebeninin Blinken'den geldiğini belirten Keçeli, görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumun ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki son durumu ve ateşkes görüşmelerini görüşmek için İsrail'e gitmiş ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettaf El-Sisi ile görüşmesinin ardından Blinken, Katarlı yetkililerle de görüşmek için yola çıktı.

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması üzerinde tarafların uzlaşması için yürütülen diplomatik çabaların bir parçası olarak gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kahire'de ateşkes görüşmeleri devam edecek.