Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gymnich toplantısına katılmak üzere gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Popşoi ile ayrı ayrı görüştü.