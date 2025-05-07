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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Mayıs 2025'te Varşova'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere seyahat edecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) kapsamında düzenlenecek oturuma katılmak üzere 8 Mayıs'ta Varşova'ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) kapsamında düzenlenecek oturuma katılmak üzere 8 Mayıs 2025 tarihinde Varşova'yı ziyaret edecektir." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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