Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Mayıs 2025'te Varşova'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere seyahat edecek.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) kapsamında düzenlenecek oturuma katılmak üzere 8 Mayıs'ta Varşova'ya gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) kapsamında düzenlenecek oturuma katılmak üzere 8 Mayıs 2025 tarihinde Varşova'yı ziyaret edecektir." denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel