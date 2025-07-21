Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı ile Suriye Üzerine Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'nin güneyindeki ateşkes durumu ve Suriye'nin bölünmesi çabalarına karşı ortak tutum sergilemenin gerekliliğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile telefonda görüştü.
Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumunun ele alındığı görüşmede Suriye'nin bölünmesi yönündeki çabalara dikkat çekildi ve bu amaçla atılan adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel