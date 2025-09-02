Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Haberler

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin davası ve Gazze'deki insani durum gibi önemli konular ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alınırken, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler de değerlendirildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
