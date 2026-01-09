Dışişleri Bakanı Fidan, Unrwa Genel Komiseri Lazzarini'yi Kabul Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi Bakanlık'ta kabul etti.