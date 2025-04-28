Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri'ni Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i Ankara'da kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından bilgi verildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i Ankara'da kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel