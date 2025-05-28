Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya Ziyarette Bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya Ziyarette Bulunacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya yapacağı ziyarette Türkiye-Ukrayna ilişkilerini güçlendirmek için adımlar atılmasını ele alacak. Fidan, görüşmelerde Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini ve Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırılmasının önemini vurgulayacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Ukrayna'ya ziyarette bulunacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edilmesi beklenen Fidan, görüşmelerinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele alacak. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek olan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırılmasının gerekliliğine vurgu yapacak ve Rusya ile Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın daveti üzerine 29-30 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Fidan'ın ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Başbakan Denis Şmihal tarafından kabul edilmesi, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha'nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzeyli yetkililerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edilecek

Fidan'ın görüşmelerinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık temelinde tesis edilen iş birliği çerçevesinde ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini bir kere daha yinelemesi beklenen Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının giderek ağırlaşan olumsuz etkilerine dikkat çekerek, savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının gerekliliği ile adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması ihtiyacına vurgu yapacak.

Fidan, bu amaca yönelik Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yerine getirmeye, bu çerçevede, Rusya ile Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirecek. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemine dikkat çekecek olan Bakan Fidan, Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtecek. Fidan, Türkiye'nin durumuna büyük önem verdiği Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesini teminen Ukrayna Hükümeti'nin yaptığı hukuki düzenlemeleri takdir ettiğini ve bu konuda ilave olumlu adımlar atılmasını arzu ettiğini dile getirecek.

Görüşmelerde bölgesel ve küresel meselelere dair de görüş alışverişinde bulunulacak. Fidan ziyaret kapsamında Kırım Tatarlarının Milli Lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere Kırım Tatarı ve Gagavuz Türkleriyle de bir araya gelecek.

Son dönemdeki temaslar

Bakanlık yetkilileri, devam eden savaşın olumsuz etkilerine rağmen Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 6,2 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'ya son ikili ziyaretini 25 Ağustos 2023'te yapmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ise Türkiye'ye son ikili ziyaretini 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde yaptı. 11-13 Nisan'da düzenlenen Antalya Diplomasi Foruma'na katılan Sibiha, 14 Mayıs'ta Fidan ile Antalya'da görüştü.

Dışişleri Bakanı seviyesinin yanı sıra Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılan resmi ziyaretlerde son dönemde tüm düzeylerde kayda değer artış yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 8 Mart 2024 ile 17-18 Şubat'ta ve 15-16 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etti. Ayrıca, Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk 13-15 Mayıs 2024 tarihlerinde, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov 15 Mayıs 2024 tarihinde, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak beraberinde Bakan Umerov'la 28 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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