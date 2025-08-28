Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konsey Sekreteri ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin görüntü paylaşımı yapıldı.

Haber: ANKARA,