Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşerek ikili ilişkileri değerlendirdi.

NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Sezonu kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.