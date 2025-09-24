Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile Görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da yer aldı.