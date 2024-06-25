Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Varşova'ya gidiyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Romanya- Polonya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Varşova'ya gidiyor. Toplantıda, 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Washington'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları, mevcut güvenlik sınamaları ve üç ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Romanya- Polonya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Varşova'yı ziyaret edecek. Varşova'da yapılacak toplantıda, 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Washington'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları, NATO'ya mücavir bölgedeki mevcut güvenlik sınamaları ve üç ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar gündemde olacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Filistin-İsrail çatışmasının da ele alınması bekleniyor.

Fidan'ın toplantı ve temaslarında; müttefiklik ruhuna uygun şekilde, savunma sanayii alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizecek ve Türkiye'nin Vilnius Zirvesi'ndeki taahhütlere riayet edilmesine yönelik beklentilerini yineleyecek. Fidan'ın söz konusu yaptırım ve engellemelerin hem bireysel olarak Müttefiklerin ulusal savunma kapasitelerine hem de İttifakın caydırıcılık ve savunma gayretlerine ve kapasitesine zarar verdiğini vurgulaması bekleniyor.

Terörizmle mücadelede uluslararası çabalara NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulaması beklenen Fidan, terörizm tehdidiyle ortak mücadelenin NATO'nun güney kanadının ve Avrupa'nın güvenliği için temel unsuların başında geldiğini belirtecek. Bakan Fidan Varşova'da ayrıca Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin daha etkin bir şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini ve önerilerini de paylaşacak.

Hava savunma kalkanının sakıncaları vurgulanacak

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi; toplantıda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı'na yazdıkları ortak mektupla AB finansmanıyla ve münhasıran AB'nin korunması amacıyla bir hava savunma kalkanı oluşturulması önerilerinin gündeme getirileceği ve bunun sakıncalarının vurgulanacağı bilgisini aktardı.