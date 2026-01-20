Haberler

Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Milli Savunma, İçişleri Bakanları ve MİT Başkanı da katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Özbekistanlı mevkidaşlarının iştirakiyle Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

