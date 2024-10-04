Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Ülkeleriyle Toplandı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara'da bir araya geldi" denildi.