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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Ülkeleriyle Toplandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Ülkeleriyle Toplandı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara'da bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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