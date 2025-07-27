Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TercihFest 2025'te Üniversite Adaylarıyla Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TercihFest 2025'te Üniversite Adaylarıyla Buluştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen TercihFest 2025 etkinliğinde üniversite adaylarıyla bir araya gelerek 'Yarınki Türkiye' temasıyla hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen TercihFest 2025'te üniversite adaylarıyla bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde üniversite adayı gençlerle buluşarak, hitapta bulundu.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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