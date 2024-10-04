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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Üye Ülkelerin Yetkilileri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Üye Ülkelerin Yetkilileri ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları ve Türk Amerikan Ticaret Odası heyetini Ankara'da kabul etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye devletlerinin dışişleri bakan yardımcıları ile Türk Amerikan Ticaret Odası (TACCS) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT'ye üye ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları ile ABD'nin güneyinde bulunan TACCS heyeti ile Ankara'da bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hakan Fidan Ankara

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