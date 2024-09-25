Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, 6 Kasım'da Bişkek'te yapılacak olan TDT 11. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. TDT'nin uluslararası görünürlüğünün güçlendirmek amacıyla BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerinin kurumsallaştırılmasına yönelik atılacak adımların değerlendirildiği toplantıda, güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, TDT Dönem Başkanı Kazakistan'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu'nun ev sahipliğinde bugün TDT Dışişleri Bakanları Konseyi gayriresmi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve TDT üyesi devletlerin Dışişleri Bakanları ile TDT Genel Sekreteri katıldı.

Toplantıda, 6 Kasım'da Bişkek'te yapılacak olan TDT 11. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınırken TDT'nin uluslararası görünürlüğünün güçlendirmek amacıyla BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerinin kurumsallaştırılmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olmasının, stratejik açıdan hayati önem taşıyan Doğu Akdeniz bölgesinde TDT'ye güvenilir bir ortak kazandırdığına değindi. Fidan, aynı zamanda, TDT 11. Zirvesi'ne giden süreçte, TDT ülkeleri arasındaki zeminin güçlendirilmesi için atılması gereken adımlara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktardı.