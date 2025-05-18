Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Riyad'da bir araya geldi. İki bakan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere bir görüşme gerçekleştirdi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü
RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Fidan, Riyad'daki toplantı çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel