Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Mevkidaşıyla Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Mevkidaşıyla Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Riyad'da bir araya geldi. İki bakan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere bir görüşme gerçekleştirdi.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Fidan, Riyad'daki toplantı çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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