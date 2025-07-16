Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları ve Suriye'ye yönelik eylemler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile yaptığı görüşmede, İsrail'in bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen saldırıları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'ye yönelik saldırıların bu ülkede istikrarın tesisi amacıyla atılmış adımlara zarar verecek nitelikte olduğu ve bu saldırgan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Aktif sporu bırakan Nesim Turan, dünya sıralamasında hala ilk 10'da

Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.