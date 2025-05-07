Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonla görüştü. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındı.