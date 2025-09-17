Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Gazze'deki gelişmeler ve Filistin konulu etkinliklerin hazırlıklarını görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve haftaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
