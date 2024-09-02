Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Gazze'deki Son Durumu Değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum değerlendirildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.