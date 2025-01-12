Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Temaslarda Bulundu

- Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.