Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki Yeni Yönetimle Çay Keyfi Yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara ile Kasyun Dağı'nda bir araya gelerek çay içti. İkili, Şam manzarası eşliğinde görüşmeler yaptı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüşmesinin ardından Kasyun Dağı'nda Şara ile birlikte Şam'ı seyrederek çay içti.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile Suriye'de görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın açıklamasından sonra Kasyun Dağı'nda Şara ile birlikte çay içti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz X hesabından paylaştığı fotoğrafta "Kasyun Dağından Şam'a doğru çay keyfi" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA / Güncel