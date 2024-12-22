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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki Yeni Yönetimle Çay Keyfi Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara ile Kasyun Dağı'nda bir araya gelerek çay içti. İkili, Şam manzarası eşliğinde görüşmeler yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüşmesinin ardından Kasyun Dağı'nda Şara ile birlikte Şam'ı seyrederek çay içti.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile Suriye'de görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın açıklamasından sonra Kasyun Dağı'nda Şara ile birlikte çay içti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz X hesabından paylaştığı fotoğrafta "Kasyun Dağından Şam'a doğru çay keyfi" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki Yeni Yönetimle Çay Keyfi Yaptı
Kaynak: ANKA / Güncel
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