Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırp Bakan Zukorlic ile Ankara'da Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin detayları Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanlığını da yürüten Zukorlic ile başkentte görüştü.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
