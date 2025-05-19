Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sırbistan'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sırbistan'da Temaslarda Bulundu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Marko Duriç ile görüştü. Görüşme sonrasında heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi, ancak basın toplantısı yapılmadı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Belgrad'da Sırp mevkidaşı Marko Duriç ile görüştü. Görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta Sırp mevkidaşı Marko Duriç ile Belgrad'ta bir araya geldi. İki Bakan arasındaki görüşme sonrasında heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından basın toplantısı yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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