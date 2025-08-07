Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeler ile işbirliği konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

