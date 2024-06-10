Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.