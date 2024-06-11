Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumuna katılmak üzere geldiği Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Türkiye açısından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi.

İki bakan, Gazze'deki son durumu da değerlendirdi.

Rus tarafı, işbirliğinin sürdürülmesi ihtiyacını dile getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Orta Doğu ve Güney Kafkasya'daki durum da dahil olmak üzere, uluslararası gündemin ana konularına değinilen görüşmede Lavrov, Fidan'a Rusya'nın BRICS'teki öncelikleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Ukrayna meselesi etrafından çıkan duruma ilişkin Rusya'nın temel değerlendirilmeleri aktarıldı.

Bakanların ikili siyasi diyalog, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği ile ilgili güncel konuları ele aldığı görüşmede, Rus tarafı, mevcut sorunların çözülmesi, bağların daha da genişletilmesi ve yararlı etkileşim alanlarının bulunması amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi ihtiyacı olduğunu ifade etti.