Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) münasebetiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.